Как передает «Анадолу», по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на базе дома семьи Шейхзаманлы в Гяндже, где проживал командующий Кавказской исламской армией Нури-паша, был создан дом-музей.

Глава TIKA в ходе визита побеседовал с членами семьи Шейхзаманлы.

Сердар Чам поблагодарил сотрудников TİKA, генконсульства Турции в Гяндже и представителей Азербайджана за усилия по созданию дома-музея Нури-паши.

«Этот дом является одним из лучших подтверждений тезиса «Одна нация — два государства». Экспозиция дома-музея расскажет новым поколениям о том, каким счастьем являются независимость и умение твердо стоять на ногах. Я был тронут, посетив этот дом-музей», — сказал Сердар Чам.

По его словам, в церемонии открытия дома-музея примут участие президенты двух стран.

Командующий Кавказской исламской армией Нури-паша, будучи в Гяндже, стал гостем в доме главы разведки Азербайджанской Республики Наги Шейхзаманлы.

Нури-паша также использовал дом в качестве своего штаба.

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