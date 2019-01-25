Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в Давосе хотел взять несколько бесплатных шапок. О таком странном поступке он сам написал в Facebook. «Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко чтобы не прибегнул к «шапочным махинациям» ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на это время желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно. Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила», — рассказал он.

И сразу, по словам кандидата в президенты, он вернулся, чтобы взять еще шапок. Но его остановил охранник. «Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить. А я бы не был украинцем, если бы не возразил и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он «разрешил» мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого «не видит». Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку», — добавил Шевченко.

Minval.az