Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко впервые прокомментировал поведение соотечественника Хабиба Нурмагомедова после титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит Sport24.

42-летний спортсмен признался, что поведение Нурмагомедова произвело на него тяжелое впечатление. «Возможно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до поединка. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — заключил Емельяненко.

Журналисты и раньше пытались узнать точку зрения бойца на поступок Нурмагомедова. Однако на пресс-конференции накануне боя с американцем Чейлом Сонненом Емельяненко признался, что не смотрел поединок. Он подчеркнул, что у него не было времени на просмотр UFC 229 из-за подготовки к собственному выступлению. Емельяненко одолел Соннена в полуфинале Гран-при Bellator среди тяжеловесов 14 октября 2018-го.

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