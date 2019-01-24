Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о своем желании участвовать в выборах президента Украины, вышел из состава владельцев кипрской компании Green Family Ltd., которая имеет связи с российскими фирмами. Об этом сообщает ТСН.

«Я пообещал — я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо», — заявил Зеленский.

Журналисты выяснили, что эта компания принесла владельцу прибыль в размере 13 миллионов долларов. По словам представителей команды Зеленского, эти деньги являются авторскими отчислениями за снятые до начала военных действий в Донбассе кинокартины.

Minval.az