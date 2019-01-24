23 января на воду в Каспийском море спущен построенный в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана пограничный сторожевой корабль типа «Туфан» № S-206. Корабль приступил к боевой службе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

Было отмечено, что усиление служебно-боевых возможностей Береговой охраны Государственной пограничной службы, выполняющей важные задачи по обеспечению пограничной безопасности в Каспийском море, организации надежной охраны инфраструктуры по добыче и транспортировки нефти и газа, имеет важное значение: «Начало служебно-боевой деятельности пограничного корабля типа «Туфан» было встречено с большим энтузиазмом азербайджанскими пограничниками, приверженными государственности Гейдара Алиева и готовыми всегда с гордостью и честью выполнить любое боевое задание под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева».

Minval.az