Президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова поддержки венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с антиправительственными манифестациями, которые проходят в разных частях страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Наш президент связался с главой Венесуэлы и выразил ему поддержку Турции. «Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой», — сказал он. Турция и наш президент будут и впредь демонстрировать принципиальную позицию относительно любых попыток насильственного захвата власти путем государственного переворота», — написал Калын на своей странице в Twitter.

Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, ничего меняться в этой позиции не будет.

Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Россия уже признала законно избранным президентом Венесуэлы Мадуро, (вице-спикер Совфеда Ильяс) Умаханов был на инаугурации, передавал поздравления. Ничего меняться в ее позиции не будет», — сказал Климов.

В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами. По данным портала Pitazo, погибли не менее 16 участников демонстраций.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор. Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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