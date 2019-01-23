«Роскосмосу» следует заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию государственной корпорации и ее подведомственных организаций.

«Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке», — цитируют Медведева местные СМИ.

Глава правительства заявил, что нынешняя динамика строительства не позволяет в 2021 году произвести пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. По мнению премьер-министра, темпы строительства космических объектов наземной инфраструктуры в России недостаточно высоки.

Minval.az