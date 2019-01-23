Павел Шаповалов, который пытался угнать самолет авиакомпании «Аэрофлот», требовал сменить курс авиарейса Сургут-Москва в Азербайджан, затем передумал и попросил взять курс на Афганистан, сообщает телеканал НТВ.

Перечить дебоширу не стали. Он говорил, что имеет оружие, правда, оказалось, что лгал. А после посадки стало известно и о вспыльчивом характере фигуранта. Шаповалову 41 год, он жил в Ханты-Мансийском автономном округе, разведен, есть дети. Супруга ушла из-за побоев и из-за пристрастия бывшего мужа к алкоголю. После этого мужчина переехал к родственникам, работал лесником.

Кроме того, Шаповалов уже был судим за уничтожение чужого имущества. Отметился и тем, что прежде устраивал стычки с коллегами. К счастью, до противостояния в самолете дело не дошло. Возможно, еще и потому что во время рейса крепких напитков не разносили.

Эксперты провели тест на алкоголь, наркотики и подтвердили — Шаповалов был трезв. И если это так, то его поступок выглядит еще более странным, заключили следователи. Кто в здравом уме решится на подобное преступление? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в деталях биографии злоумышленника. По некоторой информации, Шаповалов в последнее время увлекался конспирологическими теориями и псевдонауками. Хотя это никак не помешало правоохранителям провести вполне стандартное задержание.

Ева Крайчик, старший бортпроводник рассказала следующее: «Пока мы ожидали спецслужбы, мы смотрели в иллюминатор. Ему сообщили, что сейчас будет дозаправка, чтобы нам хватило топлива до Афганистана. Он смотрел в иллюминатор, ни с кем не разговаривал, видимо, уснул».

После из салона вывели всех пассажиров, а через несколько часов все они уже оказались в Москве. Говорят, что экипаж действовал эффективно, стюардессам практически сразу удалось успокоить злоумышленника. Конечно, у кого-то может возникнуть вопрос, зачем было сажать самолет. Шаповалов ведь на людей не бросался, драку не затевал. Однако у пилотов на подобные случаи есть довольно строгие инструкции, которым они и последовали.

Между тем Шаповалова продолжают допрашивать. У следователей появились сомнения в том, что он адекватно воспринимает реальность. Поэтому обвиняемому решили назначить психиатрическую экспертизу. Ну а пока ее результатов дожидаются, авиадебоширу готовятся избрать меру пресечения. Российские правоохранители настаивают на аресте.

Minval.az