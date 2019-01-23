Сегодня в ряде районов Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа, сообщает производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

Сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных работ в связи с подключением новой газовой линии к существующей сети, установкой газового регулятора на территории Сураханского района, а также заменой труб на подвергшемся коррозии участке газовой линии, расположенном на Сальянском шоссе Сабаильского района, будут наблюдаться перебои в подаче газа. Перебои в газоснабжении будут на улицах Гара Гараева, Э.Сулейманова, В.Нуриева, Нахчыванского, Рустамова, А.Манафова, Навои, в восточной части поселка Гарачухур и поселке Амирджан Сураханского района, а также на части жилого массива «20-й участок» и поселка Бадамдар Сабаильского района.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня, и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа, ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az