Для меня, как Президента важнейшим является повседневная жизнь народа, наша экономика, промышленность, решение социальных проблем.

Об этом в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

«Одна из причин успешной политики, порой сбалансированной политики с точки зрения взаимодействия со странами, нашими соседями, партнерами заключается в том, что мы всегда были верны своему делу. Порой наши партнеры, соседи могут не соглашаться с нами. Иногда то, что мы делаем, может им не нравиться. Но они знают, что наши слова никогда не расходятся с делами. Они знают, что мы выполняем данное слово. Мы никогда никого не разочаровывали. Поэтому это уже вопрос доверия, и Азербайджан является страной, завоевавшей большое доверие. Как я уже отметил, наша политика в вопросе взаимодействия с другими странами основана на позитивном сценарии. Мы хотим быть хорошими партнерами, друзьями. Мы хотим по возможности помогать. Посредством этой помощи мы, вполне вероятно, добиваемся большего, чем если извлекать выгоду от определенных трудностей. Поэтому считаю, что Азербайджан уже признан как страна, проводящая независимую внешнюю политику, и эту силу нам придают внутренняя стабильность и экономическое развитие. В то же время мы не причиняем вреда никакой другой стране. Мы просто хотим наладить лучшие отношения, сделать больше, создать лучшие условия для наших граждан, хотим жить в мире и гармонии», — сказал глава государства.

Говоря о геополитической ситуации в регионе и мире, Президент Ильхам Алиев отметил, что конечно, мир меняется, наш регион меняется, происходят различные события. «Лет пять назад вы и представить их себе не могли. Поэтому считаю, что каждый лидер должен отслеживать события и всегда быть внимательным к происходящему. Мы не знаем, что произойдет в мире через год или два. Однако, что касается сегодняшней геополитической среды, то считаю, что мы в этой среде заняли свое место, и эта позиция нас устраивает. С точки зрения международной политики наша основная цель заключается в такой внешней политике, которая бы позитивно влияла на положение внутри страны, снижала все риски. Думаю, мы добились этого, потому что люди в Азербайджане живут в мирных условиях и страна стабильна. Мы не знаем, что произойдет в будущем», — сказал глава государства.

С точки зрения влияния на нас внешней политики и среды считаю, что того, что мы сегодня имеем, достаточно, отметил он. «Вы всегда можете думать о лучшем. Всегда можете считать, что международное положение может быть лучшим для вас, но для достижения этого вы должны стараться от всей души. Если вы займете выжидательную позицию, то это ни к чему не приведет. В настоящее время я думаю о том, чтобы сформировавшаяся вокруг нас международная обстановка не ухудшилась. Это беспокоит меня. Если она улучшится, и мы еще больше улучшим ее, внесем вклад, — прекрасно. Но если этого не произойдет, то лучше остаться в нынешней ситуации, так как нынешняя международная обстановка для Азербайджана, думаю, самая подходящая и хорошая. Она позволяет нам уделять внимание внутренним вопросам, все еще существующим внутренним проблемам, их спокойному решению. Если у вас есть трудности, недоразумения, столкновения, противостояния с различными странами, то это отвлекает ваше внимание на другие направления и не позволяет заниматься больше внутренними вопросами. Для меня, как Президента важнейшим является повседневная жизнь народа, наша экономика, промышленность, решение социальных проблем. Внешняя политика защищает и гарантирует это. До сегодняшнего дня наша политика была успешной. А что произойдет в будущем, покажет само будущее», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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