В стране начал функционировать новый информационный сайт.

Как передает Minval.az, функционирующий на русском языке fan.az предоставляет аудитории возможность оперативно и объективно знакомиться с важнейшими экономическими, социальными, технологическими и др. событиями, происходящими в стране и за рубежом.

fan.az станет достоверным и оперативным источником информации, ориентированным не только на деловых людей всех уровней, но и на широкие слои общественности, способствовать серьезному осмыслению социально-экономических проблем и событий в стране и за рубежом.

На сайте вы сможете ознакомиться с событиями текущего дня в республике и в мире, прочесть аналитические и экономические статьи.

На сайте fan.az можно ознакомиться с последними новостями секторов экономики Азербайджана, а также информацию по туристической сфере. Помимо этого, предоставляются объективный аналитический обзор экономических событий, а также статьи, мнения, комментарии и интервью экспертов на актуальные темы социально-экономической жизни страны.

Целевой аудиторией сайта являются не только жители Азербайджана, но и все русскоязычные читатели за рубежом.

Minval.az