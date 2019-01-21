В результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе, по последним данным, погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Отмечается, что ещё 12 человек спасены. Согласно информации директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, ещё 12 человек пострадали. «Готовимся принять 12 моряков. К часу ночи их должны доставить в порт», — сказал он.

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Число погибших в результате пожара на двух судах, загоревшихся в Керченском проливе, достигло десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Девять человек погибли при пожаре на судах в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.