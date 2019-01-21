В результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе, по последним данным, погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Отмечается, что ещё 12 человек спасены.

Согласно информации директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, ещё 12 человек пострадали.

«Готовимся принять 12 моряков. К часу ночи их должны доставить в порт», — сказал он.

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Число погибших в результате пожара на двух судах, загоревшихся в Керченском проливе, достигло десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Девять человек погибли при пожаре на судах в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Число погибших при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива возросло до трёх, сообщили в Росморречфлоте. Там также отметили, что восемь человек спасены.

«Трое мёртвых и восемь выживших извлечены из воды», — заявил сотрудник пресс-службы ведомства.

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Пять моряков с горящих танкеров в Керченском проливе спасены, всего на судах находился 31 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб республики.

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В результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Чёрном море погибли два человека. Об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота.

«В настоящий момент из воды в ходе спасательной операции подняты тела двух погибших», — приводит «Интерфакс» текст сообщения.

Как отмечается, экипажи состоят из граждан Индии и Турции.

«Мы не получили сигнала ни от одного из двух капитанов. По предварительным данным, люди прыгали за борт. 17 человек экипаж на «Канди» и 14 человек на «Маэстро»: индийцы и турки», — заявили в Росморречфлоте.

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В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них предположительно произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота.

Представитель Росморречфлота уточнил, что после взрыва на первом судне огонь перекинулся на второе. Он добавил, что к месту инцидента в данный момент подходит спасательный буксир.

Reuters добавляет, ссылаясь на Минтранс, что на судах находится 31 человек. Среди них — граждане Турции и Индии. Сообщается, что некоторые моряки выпрыгивают за борт.

РИА Новости сообщает, что на борт спасательного судна поднято тело одного погибшего моряка с горящего неподалёку от берега корабля.

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