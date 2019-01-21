Обломки автомобиля супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа появились в продаже на eBay. Части машины 97-летнего герцога можно приобрести за 65,9 тысячи фунтов стерлингов (около 84 тысяч долларов).

На аукцион выставлены три пластмассовых обломка машины. В описании к лоту подчеркивается, что они, скорее всего, непригодны для повторного использования.

«Может даже содержать ДНК Филиппа, если вы захотите его клонировать или сделать что-то в этом роде», — сообщает ren.tv.

Отмечается, что все собранные с продажи лота деньги будут переданы британской организации Cancer Research UK на онкологические исследования.

Minval.az