22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В некоторых местах будет туман. Местами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 22 января преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az