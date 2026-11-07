Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 ноября принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству ортопедических матрасов Общества с ограниченной ответственностью Komfy.

Директор ООО Komfy Фуад Наджафов проинформировал главу государства о предприятии.

Было отмечено, что ООО Komfy получило статус резидента Агдамского промышленного парка в 2024 году. Годовая производственная мощность предприятия составляет 130 тысяч матрасов. Здесь наряду с матрасами различных размеров, конструкций и степеней жесткости, также будет налажено производство пружинных блоков Боннель и пакетных пружинных систем. Впервые в Азербайджане предприятие будет производить матрасы в формате roll-pack, то есть спрессованные и упакованные в рулоны матрасы. Это позволит снизить транспортные расходы и расширить экспортные возможности. Продукция предназначена для продажи как на внутреннем рынке, так и в других странах.

Предприятие также будет производить матрасы, отвечающие требованиям местных и зарубежных отелей. Постоянной работой здесь будут обеспечены 65 человек. При финансировании проекта общей стоимостью 2,5 млн манатов наряду с частными инвестициями были использованы кредитные средства в размере 700 тысяч манатов, предоставленные под государственную гарантию Фондом развития бизнеса Азербайджана (ФРБА), подведомственного Министерству экономики. Как резидент промышленного парка, предприятие освобождено от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин на сумму 114 тысяч манатов.

Агдамский промышленный парк, созданный в 2021 году Указом Президента Ильхама Алиева, занимает территорию площадью 190 гектаров. Здесь зарегистрировано 39 предприятий, включая 37 резидентов и 2 нерезидентов. Общая стоимость проектов составляет 375,5 млн манатов, а объем фактических вложенных инвестиций – 192,6 млн манатов. В настоящее время в рамках проектов трудоустроено более 1 тыс. человек. Общий объем продаж, осуществленных резидентами, достиг 2,96 млрд манатов, а объем экспорта – 132,6 млн манатов.