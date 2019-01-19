Движение автомобилей в центральной части Баку в воскресенье, 20 января, будет ограничено в связи с мероприятиями в честь годовщины событий «черного января», говорится в сообщении на официальной странице Бакинского транспортного агентства (БТА) в социальной сети Facebook в субботу.

В связи с предстоящими мероприятиями на все время их продолжения будет перекрыто движение по Парламентскому проспекту в направлении Аллеи шехидов, а также по прилегающим улицам, сообщает БТА.

Также с утра воскресенья и до завершения мероприятий будут изменены пути следования общественного транспорта, курсирующего по указанным улицам и проспектам. Пассажирские автобусы будут перенаправлены на альтернативные дороги.

Minval.az