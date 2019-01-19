В субботу на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с Исполнительной властью столицы митинг так называемого «Национального совета», сообщает Trend со ссылкой на Главное управление полиции Баку.

В митинге, который длился с 15:00 до 17:00, приняли участие до 2800 членов и сторонников партий, движений, входящих в т.н. «Нацсовет, а также ряда неправительственных и молодежных организаций.

Во время митинга не было зафиксировано случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка, говорится в сообщении.

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