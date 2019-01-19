Резолюция Европейского парламента по Азербайджану является очередным примером неприязни к стране. Об этом в пятницу сказал председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев.

«Резолюция Европарламента является комплексным выражением отношения к Азербайджану. Отношение же неприязненное. К примеру, в резолюции выражается обеспокоенность в связи с ЛГБТ-сообществом в Азербайджане, и власть призывают «не препятствовать правозащитникам, работающим с ЛГБТ-сообществом, и не запугивать их». Непонятно, как Европарламент определил наличие беспокойств в этой сфере? Интересно, какие правозащитники желали работать с ЛГБТ, но столкнулись с ограничениями?» — сказал председатель Совета печати, передает Trend.

По его словам, видно, что в резолюции применяется несерьезный подход, далекий от конкретики, что делается не случайно.

Амашев также отметил, что обвинения, выдвинутые в указанной резолюции, неправильно связывать со свободой слова и выражения.

Председатель Совета печати подчеркнул, что авторитетные структуры, такие как Европарламент, не должны становиться инструментом для определенных политических целей.

«Хорошо известно, какие политические игры ведутся в отношении Азербайджана, какие средства давления используются. Считаю, что необходимо прекратить применение данного подхода, построив отношения, основанные на взаимопонимании», — сказал Амашев.

Minval.az