Заседание Республиканской партии Армении проводил в пятницу лидер политической силы Серж Саргсян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

На заседании Республиканской партии Армении особое внимание также было уделено внешней политике Армении.

«У нас есть озабоченность по Карабаху и внешней политике в целом. Мы не говорим, что премьер Никол Пашинян пришел с целью провалить все, но мы обеспокоены некоторыми шагами властей», — отметил Шармазанов.

Озабоченность РПА вызывают встречи глав МИД Армении и Азербайджана, детали которых обществу неизвестны, а в итоговых заявлениях нет ни слова о принципах урегулирования, о праве народов на самоопределение.

«Мы видим, что и Ильхам Алиев, и Эльмар Мамедъяров связывают какие-то надежды с переговорами. Нам очень интересно, что это за надежды. Власти Армении, в свою очередь, не дают конкретной оценки. В результате неопытности армянских властей, Армения теряет свои позиции в переговорном процессе», — заявил Шармазанов.

По словам Шармазанова, вопрос смены руководства партии не обсуждается. Лично Шармазанов считает, что Саргсян должен остаться на посту лидера партии.

«Ему есть, что сказать и делать. Мы одна команда, не боремся против кого-то, а во имя Армении и Карабаха, их безопасности… И критикуем не лиц, а политическую линию. Не наносим ударов ниже пояса, а озвучиваем критику, так как власти неопытны и совершили много ошибок, необходимо указать на них», — сказал он.

Шармазанов считает, что нынешние власти не исходят из национальных и государственных интересов страны. Во всех сферах мы наблюдаем спад, а в исполнительной и законодательной власти допущены ошибки, сказал бывший вице-спикер парламента.

Minval.az