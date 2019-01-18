Он добавил, что провокации террористов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе не смогут сорвать выполнение российско-турецкого соглашения по урегулированию в этом регионе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые «будут взаимодействовать с местным населением».

«Мы и ранее обосновывали необходимость создания буферной зоны в Сирии, чтобы обеспечить безопасности беженцев, но наше предложение долго не принималось. Продолжим переговоры с российскими коллегами по этой теме, президенты России и Турции обсудят этот вопрос 23 января… Вывод войск США из Сирии не должен служить интересам YPG (силам самообороны сирийских курдов)», — сказал Аксой журналистам, передает РИА Новости.