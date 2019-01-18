Сотрудники компании SOCAR (Госнефтеомпания Азербайджана, ГНКАР), эвакуированные с моря на берег из-за штормового предупреждения, вернутся к работе во второй половине пятницы, говорится в сообщении SOCAR.

Как сообщалось, SOCAR 15 января эвакуировала около 2500 нефтяников из-за штормового предупреждения на 17 января. За исключением работников, требующихся на дежурстве на случай возникновения аварии на производстве, все остальные сотрудники эвакуированы с моря на берег.

«Сейчас ситуация на морских платформах нормальная. Погодные условия постепенно нормализуются. Ранее эвакуированные на берег с моря нефтяники во второй половине дня начнут возвращаться на платформы и продолжат свою деятельность в обычном режиме», — отмечается в информации.

По данным компании, в ночь на 18 января скорость урагана на морских платформах достигла отметки 144 км/час (40 м/с), в отдельных местах высота волны превышала 10 метров.

Minval.az