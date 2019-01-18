В Баку из-за сильного ветра закрыт главный выход станции метро «Элмляр Академиясы».

Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский Метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам главы пресс-службы, продолжающийся уже второй день сильный ветер в Баку, создает опасность на входах и выходах станции. Для обеспечения безопасности и сократившегося числа пассажиров главный выход со станции закрыт. В данный момент вход и выход на станцию осуществляется с главного входа, со стороны проспекта Г.Джавида».

По словам Мамедова, этот процесс находится под контролем: «Если число пассажиров возрастет, то главный выход будет открыт. Поскольку занятия в учебных заведениях отменены, пассажиров мало».

Minval.az