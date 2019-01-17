Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок во «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Поправками предусматриваются основы для лишения депутата Милли Меджлиса полномочий и уточнение порядка рассмотрения этого вопроса.

В Устав добавлена статья 23-1 (основы для лишения депутата Милли Меджлиса полномочий и порядок рассмотрения этого вопроса).

Согласно статье, решение Милли Меджлиса о лишении полномочий депутата Милли Меджлиса, не способного исполнять свои полномочия на постоянной основе, принимается не менее чем 63 голосами.

Minval.az