В настоящее время северо-западный ветер в Баку достигает 24 м\с, на Абшеронском полуострове — 26-30 м\с.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что на месторождении Гюнешли высота волн достигает 3,8 метров.

Minval.az