Бывшая американская порноактриса рассказала о том, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианским проповедником. Ее историей поделился информационный портал Fox News.

Кристал ди Грегорио-Бассетт (Crystal DiGregorio-Bassette) работала в порноиндустрии под псевдонимом Надя Хилтон (Nadia Hilton) около десяти лет. Она успела сняться в порнофильмах всех крупных студий и подрабатывала в стрип-клубе.

Около трех лет назад 34-летняя Грегорио-Бассетт отправилась в церковь на Пасху. По ее словам, во время службы на нее снизошло откровение: она осознала, что находится в насильственных отношениях, а работа наносит вред ее психике и окружающим. «Бог открыл мне глаза, я взглянула на мир иначе. Я заметила, как сильно вредит людям порноиндустрия, раньше я никогда не задумывалась об этом», — рассказала она.

Но уйти из порно ей удалось не сразу — американку удерживала роскошная жизнь: зарплата в 30 тысяч долларов в месяц, особняк в Малибу за десять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб и дом в штате Нью-Йорк. Однако в итоге она поняла, что больше не может заниматься своей работой, объявила себя банкротом и покинула индустрию в 31 год. «Мои последние два фильма были самыми ужасными. Я чувствовала себя так, будто меня насилуют на съемочной площадке. В перерывах между съемками я читала Библию», — призналась она.

Найти работу ей удалось не сразу — работодатели часто отказывали ей, узнав о ее прошлом, а ее сына дразнили в школе. Тем не менее со временем ей удалось устроиться помощником адвоката. В свободное время она ходит в церковь и читает проповеди. Также Грегорио-Бассетт помогла одной из подруг выйти из порноиндустрии и прийти к вере.

Кристал называет себя первой порнозвездой, ставшей проповедником. «Ко мне может прийти за советом кто угодно. Любой человек может рассказать мне все как есть и не беспокоиться, что я буду его судить», — отметила Грегорио-Бассетт, подчеркнув, что старые видео для взрослых с ее участием все еще находятся в открытом доступе в сети.

Minval.az