Начался визит в Азербайджан начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хосейна Багери.

Как сообщает Report, в рамках визита планируется его встреча с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и другими официальными лицами.

На встречах будут обсуждены вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и регионального сотрудничества.

В завершении визита между двумя странами ожидается подписание меморандума о взаимопонимании в сфере обороны.

Minval.az