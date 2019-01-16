Управление дошкольных учебных заведений и детских домов Баку в связи с резким ухудшением погодных условий 17 января предупредило детские сады, находящиеся в подчинении Исполнительной Власти города Баку

Как передает Report, об этом говорится в телефонограмме администрации, адресованной руководителям дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении Исполнительной власти.

В телефонограмме не рекомендуется приводить детей в детские сады 17 января в связи с тем, что температура воздуха опустится ниже 10 градусов.

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