«В последние дни в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях распространяется не соответствующая действительности информация о якобы проведении акции голодовки со стороны некоторых осужденных в отдельных пенитенциарных учреждениях с целью поддержки Мехмана Гусейнова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за совершение нового преступления за время отбывания наказания. Пенитенциарная служба заявляет, что в следственных изоляторах и учреждениях отбывания наказания никто из осужденных и арестованных лиц не проводит акцию голодовки».

Об этом говорится в заявлении, поступившем в Report из отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

Было отмечено, что распространенная по данному вопросу информация не соответствует действительности, и преследует цель создать замешательство в обществе и держать на повестке дня некоторых лиц: «Пенитенциарная служба всегда готова внести ясность в любые интересующие общество вопросы, связанные с ситуацией в подведомственных ей структурах, а также ответить на запросы общественности и средств массовой информации».

Minval.az