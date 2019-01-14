Президент США Дональд Трамп на переговорах с представителями Демпартии по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой нецензурно обругал главу аппарата Белого дома Мика Малвейни, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Малвейни хотел прийти к компромиссу с демократами насчёт суммы, нужной для строительства стены: Трамп требует на возведение 5,7 миллиарда долларов, в то время как демократы согласны выделить лишь 1,3 миллиарда.

Глава аппарата Белого дома предложил обеим сторонам найти золотую середину, после чего американский лидер грубо высказался о нём, в резкой форме подчеркнув, что тот всё испортил.

По данным портала, у присутствующих сложилось впечатление, что тактика Малвейни рассердила Трампа.

Источник издания в Белом доме сказал, что такие предположения не соответствуют действительности, добавив, что после президент и глава аппарата ведомства пошутили над инцидентом.

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