Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на планы японских дипломатов провести «бэкграудный брифинг» после запланированной встречи министров иностранных дел России и Японии, сообщает РИА Новости.

Завтра Сергей Лавров встретится в Москве с японским коллегой Таро Коно. Ожидается, что министры обсудят проблему мирного договора.

Захарова рассказала, что японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг на завтрашний вечер. Представитель МИД подчеркнула, что вопросы двусторонних отношений двух стран в любом случае поднимут на пресс-конференции Лаврова в среду.

«Но сам подход — сначала создать дестабилизирующую информационную обстановку, <…> вбросить пару фейков, затем закрыть пресс-конференцию и в этот же день провести бэкграундный брифинг — это сильно», — возмутилась она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

МИД также выразил удивление просьбой японских коллег отказаться от проведения совместной пресс-конференции по итогам переговоров. В ведомстве отметили противоречивость подхода Токио к диалогу с Москвой.

Minval.az