Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Польши в Тегеране в связи с намеченной на февраль министерской встречей по урегулированию на Ближнем Востоке, которая должна пройти в Варшаве. Об этом, как сообщило агентство Tasnim, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

По его данным, в субботу глава департамента Восточной Европы МИД Ирана выразил протест польскому правительству из-за сотрудничества Варшавы с Вашингтоном в вопросе проведения международной встречи.

«Это враждебный шаг США против Исламской Республики Иран, и Польша, как ожидается, воздержится от проведения с США такой конференции», — приводит агентство слова руководителя департамента.

Как уточняет агентство, польский дипломат, в свою очередь, предоставил иранским властям разъяснение позиции Варшавы, согласно которой встреча не является антииранской, а власти Польши не солидарны со сделанными недавно комментариями американских официальных лиц. Представитель иранского МИД назвал объяснение «недостаточным» и подчеркнул, что польскому правительству необходимо принять незамедлительные меры, в противном случае «Исламская Республика Иран должна будет предпринять ответные действия».

Minval.az