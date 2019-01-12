С первого февраля 2019 года в Азербайджане будет применена пропускная система «зеленый коридор» для участников внешнеторговых операций. Об этом на встрече, проведенной в Государственном таможенном комитете (ГТК) сказал первый зампред, генерал-майор таможенной службы Исмаил Гусейнов.

На встрече, посвященной предоставлению права на постоянное пользование пропускной системой «зеленый коридор», приостановление, отмену и восстановление этого права, приняли участие заместители председателя ГТК, начальники главных управлений, представители Центра коммуникации и анализа экономических реформ, Всемирного банка и Торговой палаты США в Азербайджане, передает Trend.

Встреча была организована с целью, предоставить информацию субъектам бизнеса о порядке заполнения формы обращения для получения права на постоянное пользование этой системой.

Было подчеркнуто, что предоставление права на пользование пропускной системой «зеленый коридор» нацелено на создание более благоприятных условий для участников внешнеторговых операций, соблюдающих требования законодательства в экспортно-импортных операциях, а также способствует ускорению товарооборота через таможенную границу, осуществлению более гибкого и прозрачного таможенного контроля, а также упрощению международной торговли, наладив в импортно-экспортных операциях отношения между чиновниками и бизнесменами на основании принципов современного управления.

Minval.az