Правительство России подготовило рекомендации по выводу экономики Венесуэлы из кризиса. В чем заключаются эти предложения, выяснил Тhe Bell. Подлинность документа изданию подтвердил федеральный чиновник.

Советы для Венесуэлы в правительстве России сформулировали в ноябре. Тогда Каракас посетила группа российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком. Как пишет The Bell, они оставили предложения и рекомендации по выходу экономики Венесуэлы из кризиса.

Вместо предполагаемых властями страны субсидий на бензин российские эксперты предложили обеспечить население базовым доходом, а также не финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии. Также они предложили провести налоговую реформу, сместив акценты с прямых налогов на косвенные, увеличить добычу нефти и расширить экспорт. При этом российские эксперты одобрили попытки правительства Венесуэлы решить проблему гиперинфляции и санкций через создание криптовалюты El Petro, привязанной к нефти.

Minval.az