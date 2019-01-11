12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем — 8-11, в Баку ночью — 3-5, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью — 65-75, днем — 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 9-14 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, на высокогорных территориях — 10-14 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.

Minval.az