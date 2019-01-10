11 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, и временами будет усиливаться.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 1-4, днем — 7-10, в Баку ночью — 1-3, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 60-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Днем в отдельных местах порывистый западный ветер.

Ночью — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 7-11 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, на высокогорных территориях 11-16 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.

Minval.az