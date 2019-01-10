«Я всегда говорил, освободите их. Писали про Ильгара Мамедова, ну, вышел он на свободу, и что сделал?».

Об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

«Что касается содержание Мехмана Гусейнова под арестом… А что он сделает, выйдя на свободу? У нас правовое государство. Но есть вещи, которые плохо влияют на людей, подталкивают их к нарушению закона. Неважно, кто он, член ПЕА, ПНФА, Мусават или другой организации, он не должен нарушать закон. Никто не должен думать, что если он член партии, то его защитят. Это не так, закон для всех един, и для учителей, и для врачей, и для журналистов, и для блогеров.

Проживающие за границей ничего не пишут о Дильгаме Аскерове, которого армяне приговорили к пожизненному заключению, и который подвергается пыткам. И в то же время пишут о Мехмане Гусейнове. Дильгам прибыл на могилу родителей в Кельбаджар, на свои земли. Однако ни в Washington Post, ни в другом издании никто не поднимает этот вопрос.

У каждого человека есть право собственности. Кто-то зарабатывает законным путем, кто-то — нет. С незаконными действиями пусть разбирается суд. Кто-то организовал себе бизнес в России, заработал деньги и построил дом в Азербайджане. Кто дает тебе право трогать его собственность? Сейчас все говорят, что они блогеры и журналисты… Уволенные с работы, начинают представлять себя правозащитниками. Тогда и я объявлю себя президентом США. Разве такое возможно? Это должно подтверждаться документально. Как это, вчера ты работал в прокуратуре, а сегодня стал правозащитником?», — заявил С.Новрузов.

Minval.az