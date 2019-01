Некоторые представители госаппарата США ведут себя как «первоклассные идиоты». Об этом на своей странице в Twitter написал в среду руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Некоторые представители руководства США делают вид, что они сумасшедшие. С этим я, конечно, не согласен. Они же первоклассные идиоты», — написал Хаменеи. Он также добавил, что «заявления американских чиновников противоречат логике».

Духовный лидер назвал «клоунадой» заявления американских чиновников. «Представители госаппарата США говорят, что Иран должен учиться соблюдению прав человека у Саудовской Аравии, — подчеркнул он. — Как еще можно назвать таких людей, кроме как клоунами? Ни их угрозы, ни их обещания, ни их подписи не заслуживают внимания и доверия».

Sometimes the enemy talks like a clown. A US official recently said Iran should learn human rights observation from Saudi Arabia! What can we call him but a clown? Neither their threats, nor their promises, nor their signatures are reliable and they should be distrusted.

