Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота около 23 кг различных наркотических веществ, в том числе 9 кг героина, сообщает пресс-служба МВД.

«Только по четырем фактам 8 января из незаконного оборота было изъято около 23 кг наркотиков», — отмечается в хронике происшествий Министерства.

Так, сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и Главного управления дорожной полиции в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий изъяли в Гарадагском районе у жителей столицы Илькина Алиева и Рустама Керимли 6 кг героина и 8,26 кг опиума.

Еще свыше 3 кг героина изъято сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками у ранее судимого жителя поселка Маштага Музаффара Гасанова.

В Сабирабадском и Хачмазском районе с около 5,5 кг марихуаны задержаны соответственно Зафар Сафаров и Заур Алиев.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Minval.az