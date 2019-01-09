«Не один Мехман Гусейнов проводит голодовку. В Африке голодает большинство людей. Почему те, кто устраивает шоу вокруг голодовки Мехмана Гусейнова, не обращаются в международные организации в связи с голодающими в Африке? Почему наша оппозиция не обращается в ООН в связи с голодающими в Африке? Видимо, они устраивают шоу».

Об этом в интервью СМИ заявил председатель Социал-демократической партии Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

Депутат отметил, что «радикальная оппозиция устраивает шоу вокруг Мехмана Гусейнова».

«Почему оппозиция не защищает проводящих акции в Европе «желтых жилетов»? Почему не встает на защиту лиц, желающих попасть в США из Латинской Америки? Сейчас они проводят идиотские кампании против Азербайджана. Я вообще не знаю и не хочу знать, кто такой Мехман Гусейнов. Как хорошо, что меня нет в соцсетях, потому что там сидят одни бездельники. Мехман Гусейнов фотографируется голышом. Хорошо еще он не раздел и не сфотографировал свою мать. Надо отправить Мехмана во Францию, там сейчас предоставляют убежище всяким бродягам», — важно заявил Ализаде.

По его словам, «когда человек объявляет голодовку, через 8 дней от него начинает исходить запах, и тогда его переводят в одиночную камеру».

«Затем этого человека кормят насильно. Пусть Мехман Гусейнов не обманывает народ. Даже если он не хочет, ему дают обязательное питание. В свое время мне вливали обязательное питание через нос. Это питание не дает человеку умереть с голода», — отметил он.

Minval.az