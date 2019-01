На прошлой неделе китайские власти позволили небольшой группе иностранных журналистов, в том числе агентства Reuters, побывать на территориях трех «центров». Все они расположены в южной части региона, где проживает значительное число представителей этнических меньшинств, в основном уйгуров, а также казахов, кыргызов и татар. Об этом пишет Азаттык — казахская служба Радио Свобода.

Визиты журналистов в «центры» в Кашгаре, Хотане и Каракаше были короткими и проходили при постоянном сопровождении чиновников.

Обитатели «центра профподготовки» в Хотане встречают западных журналистов. Синьцзян, 5 января 2019 года.

В одной из классных комнат, куда ненадолго пустили корреспондентов, учитель объяснял группе студентов на китайском языке «проявления экстремистского образа мыслей». В качестве примера он приводил запрет на танцы и песни на свадьбах или на плач на похоронах.

Студенты – все уйгуры – прилежно записывали, прервавшись, чтобы посмотреть на вошедшую группу. Одни неловко улыбались, другие – вновь устремили взгляд в учебники. «Ни на одном не было видимых следов ненадлежащего обращения», – рассказывает корреспондент Reuters.

Недостатка в песнях и танцах, говорят журналисты, во время визитов не было. В одной из комнат их ждал оживленный танцевальный номер на детскую песенку If You Happy and You Know It Clap Your Hands. Подготовлен он, по всей видимости, был исключительно для визита.

В другом классе шел урок китайского. Студенты изучали текст «Наша родина такая необъятная».

Урок китайского в «центре» в Кашгаре, 4 января 2019 года.

«ЗАРАЖЕННЫЕ ЭКСТРЕМИЗМОМ»

Некоторые согласились на интервью. Каждая беседа велась в присутствии представителя властей.

Рассказывая свои истории, подтвердить которые из независимых источников не представляется возможным, люди настаивали, что о визите прессы заранее ничего не знали. Говорили, что прибыли в центр добровольно, узнав о его существовании от чиновников. В рассказах многих присутствовала описанная в схожих выражениях часть про их прежнюю «зараженность экстремистскими идеями».

26-летняя Пазалайбутуй, уже год находящаяся в «центре» в Хотане, сообщила, что пять лет назад ходила на незаконное религиозное собрание в доме соседа. Там женщин учили, что они обязаны скрывать лицо.

Урок кулинарного мастерства в «центре» в Каракасе во время организованного властями визита журналистов, 3 января 2019 года.

«В то время я была заражена экстремистскими идеями и слушалась», – рассказала Пазалайбутуй на чистом китайском.

«Однажды в село приехали чиновники, провели беседу, и я осознала мою ошибку», – сообщила Пазалайбутуй.

Обитатели «центра профподготовки» в Кашгаре во время визита иностранных журналистов. Синьцзян, 4 января 2019 года.

Находящийся в «центре» в Кашгаре Османджан свой возраст раскрывать не стал. По его словам, он «занимался разжиганием этнической розни» и местная полиция «рекомендовала» ему отправиться в «образовательный центр».

«Под влиянием экстремистских идей я отказывался обслуживать мусульман, приходивших в мой магазин», – рассказал он на ломаном китайском.

Обитатели «центра» в Каракаше. Синьцзян, 5 января 2019 года.

По словам обитателей «центра», они могут звонить родственникам, в столовых им подают халяльную пищу, а учебный процесс завершится, когда они достигнут определенного уровня владения китайским, законами, а также нужной «степени» дерадикализации.

Уровень охраны в «центрах» наблюдался минимальный, пишут журналисты. Это разительно отличается от многочисленных сообщений и свидетельств, что все подобные «центры» находятся под неусыпным контролем.

Обитатели «центра» в Артыше. Синьцзян, сентябрь 2018 года.

«РАЗВЕ КАЗАХИ ИСЧЕЗЛИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ?»

По сообщениям, схожий визит за несколько дней до этого был организован и для дипломатов 12 незападных стран, в том числе России, Индии, Индонезии, Таиланда и Казахстана. Китайские власти заявили также, что готовы допустить в Синьцзян и экспертов ООН при условии, что те будут следовать «надлежащим процедурам», не станут «вмешиваться во внутренние дела страны» и будут сохранять нейтралитет.​

Как полагает Майя Ван, эксперт Human Rights Watch в Гонконге, международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Пекин.

«Китай чувствует необходимость в подобных турах. Это говорит о том, что давление работает», – считает она.

ООН пытается получить доступ в Синьцзян на протяжении нескольких месяцев. В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отмечала, что из региона поступают «тревожные сообщения» о «политических лагерях» для этнических меньшинств. Свою обеспокоенность не раз выражали власти западных стран, в том числе США, а также Евросоюз.

Ограждение вокруг заведения, которое Китай называет «центром подготовки» в Дебанченге, Синьцзян, 4 сентября 2018 года.

Информация об организуемых в Синьцзяне специальных заведениях, куда принудительно помещаются представители этнических меньшинств, преимущественно исповедующие ислам, появляется с 2017 года.

Очевидцы описывают условия содержания как убогие, а обращение – как ненадлежащее и жестокое при полном отсутствии какого-либо профессионального образования. Некоторые также сообщают о применении пыток. Правозащитники считают, что целью «лагерей» является «разрушение идентичности» этих групп.

Пекин продолжает называть «клеветой и ложью» публикуемую в некитайской прессе и правозащитниками информацию как о численности содержащихся людей – ООН утверждает, что в «лагерях» может находиться до миллиона человек, – так и о применяемых там методах и целях этих заведений.

Охранники у «центра» в Хочэне. Синьцзян, 3 сентября 2018 года.

Как заявляют власти, задача «центров» – помочь представителям меньшинств «стать частью китайского общества», а отсутствие актов насилия в регионе в последние два года они называют свидетельством успеха программы.

Лекция в Синьцзянском исламском институте во время организованного властями для журналистов визита в Урумчи. Синьцзян, 3 января 2019 года.

Так, «чрезвычайно эффективными» в борьбе с экстремизмом «центры», в частности, не раз называл глава Синьцзяна Шохрат Закир, один из самых высокопоставленных уйгуров в стране. Как передает Reuters, накануне он также заявил, что благодаря этой эффективности со временем людей в этом «образовательном механизме» будет всё меньше.

Другой этнический уйгур из Кульджи, сопровождавший западных журналистов в Кашгаре, Зарк Зудун – зампред Коммунистической партии в Кашгаре – рассказал сотрудникам СМИ, что, по его мнению, «Западу следует поучиться» у Китая, а культуре и идентичности меньшинств в Синьцзяне ничего не угрожает.

«Разве казахи исчезли в Советском Союзе, когда им всем пришлось учить русский язык? Нет. Так и уйгуры никуда не исчезнут», – заявил он.

