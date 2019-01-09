Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва планирует посетить Азербайджан.

Об этом заявил пресс- секретарь президента этой страны Джордж Чарамба.

Э. Мнангагва также посетит Россию, Беларусь, Казахстан и примет участие на экономическом форуме в Давосе.

«Азербайджан и Казахстан — богатые углеводородами страны, одни из самых быстроразвивающихся. Кроме того, интересные с точки зрения энергетики и туризма»,- отметил Д. Чарамба.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в случае с Азербайджаном, Зимбабве надеется на сотрудничество в сфере табачной промышленности и строительства.

Minval.az