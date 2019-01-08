«Мехман Гусейнов никогда не занимался журналистской деятельностью, цель подобных ему людей – создать негативное представление об Азербайджане».

Об этом сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

По его словам, «М.Гусейнов снимал на видео личное имущество людей, представлял кадры общественности и таким образом нарушал их имущественные права».

Кроме того, Новрузов отметил, что его брат Эмин Гусейнов некоторое время находился в посольстве Швейцарии в Баку, а затем уехал в эту страну.

«То есть целью таких людей является не служба государству, народу, а распространение негативной информации о нашей стране и народе», — сказал он в интервью агентству Тренд.

По его словам, совершивший преступление должен понести за это наказание.

«Мехман Гусейнов также совершил преступление, в то же время применил силу в отношении офицера, находившегося при исполнении своих обязанностей. Тот, кто совершил преступление, должен быть обязательно наказан. Все равны перед законом, и каждый должен понести наказание за совершенное преступление», — добавил депутат.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также сказал, что антинациональные группы и их зарубежные покровители используют данный случай как возможность начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

«Известно, кто стоит за проведением этой кампании, а также то, что истинная ее цель – это оказать давление на Азербайджанское государство», — отметил Новрузов.

По словам депутата, если даже «антинациональная сеть и ее покровители за рубежом забыли, то неоднократно было доказано, что с Азербайджаном невозможно разговаривать на языке давления, заставить его пойти на уступки посредством кампании очернения».

Minval.az