В течение прошлого 208 года серьезных изменений в процессе урегулирования Карабахского конфликта не произошло. И в 2019 году тоже существенных сдвигов не будет, но Россия спровоцирует новые столкновения в зоне конфликта – чтобы напомнить обеим сторонам, кто именно является принимающим решения в этом вопросе, считает бывший специальный советник Госдепартамента США, эксперт по вопросам народов СССР, профессор вашингтонского Института всемирной политики Пол Гобл.

По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится к «умеренному сближению» с Москвой, а Москва, убежден Гобл, готовая не колеблясь предать Армению, если узнает, что взамен получит Азербайджан.

«Фундаментальные проблемы в основном остались неизменными: Россия не хочет окончательного разрешения конфликта, потому что в этом случае она утратит свои рычаги влияния и на Ереван, и на Баку. США хотят, чтобы проблема была решена, но у них нет достаточно ресурсов в регионе – для продвижения урегулирования этого конфликта. А в Армении и Азербайджане у власти находятся такие правительства, которые отражают ту радикальную позицию общества, которая решительно против резких перемен в этом вопросе.

В то же время имели места два фундаментальных изменения, которые могут изменить ситуацию. В Армении сформировалось новое правительство, которое более независимо от Москвы, нежели любое правительство Армении со времен обретения независимости. А Азербайджан еще больше углубляет связи с Москвой. Вероятно, у Пашиняна пока нет достаточно сил для того, чтобы независимо действовать в вопросе Нагорного Карабаха: он прежде всего сконцентрируется на внутренних проблемах. И он, вероятно, не пожелает сделать шагов, которые будут противоречить влиятельному карабахскому лобби. Возможно, что ситуация изменится через один-два года. Тогда как в Баку Алиев стремиться с умеренному сближению отношений с Москвой. Москва может существенно расширить свое влияние в Азербайджане, если заставит Ереван отступить от своих позиций, пойти на уступки в вопросе Нагорного Карабаха. Я всегда был убежден в том, что Москва продаст Армению, предаст ее, если будет убеждена в том, что взамен на это получит Азербайджан. Но здесь есть одно большое «но» – неясно, готов ли Алиев все дать Москве, даже если это и проложит путь к возвращению Нагорного Карабаха?

Я предполагаю, что в 2019 году тоже не будет серьезных подвижек в процессе урегулирования, хотя Москва и спровоцирует новые столкновения, насилие – чтобы напомнить обеим сторонам, что никто кроме нее не может решать, что там должно происходить», — подчеркнул американский аналитик в интервью армянскому «Первому информационному».

По его мнению, у армянского премьера Пашиняна есть мандат, но у него «нет мандата на решение вопроса Нагорного Карабаха. В вопросе Карабаха он продолжает политический курс своего предшественника. Если бы на Кавказе была активная представленность Запада, то это могло бы изменить ситуацию, но это маловероятно – с учетом отступления администрации Трампа от дипломатической вовлеченности, и уверенности в том, что он не введет войска в регион. А у России есть более важные вопросы, и в настоящее время Армения для Москвы является второстепенной задачей.

«Кремль не любит Пашиняна, ни не хочет сделать так, чтобы устремить его в объятия Запада. Следовательно, по всей вероятности дипломатический процесс вновь войдет в тупик», — отметил Пол Гобл.

По мнению аналитика, если вопрос Карабаха будет решен в пользу Азербайджана, это даст США еще больше возможностей для того, чтобы изолировать Иран, поскольку решение Карабахского конфликта означает, что Тегеран потеряет возможность влиять на политические вопросы на Кавказе. Но Москва это понимает, и сделает так, чтобы этого не допустить, резюмировал аналитик.

Minval.az