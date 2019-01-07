8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью и вечером местами прогнозируется изморось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 763 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность воздуха составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах ожидается дождь, в горных территориях возможен снег. В отдельных местах скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с вечера 7 января до полудня 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Minval.az