«После случая в преддверии Нового Года в городе Караганда в Казахстане ситуация становится неуправляемой и взрывоопасной, держа в тревоге наших соотечественников, ставя под угрозу их сохранность и безопасность.

Предварительные наблюдения показывают, что азербайджанцам удалось разжечь этот межличностный конфликт в антиармянскую акцию», — на своей странице в соцсети Facebook написал лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян — полусоратник Никола Пашиняна, комментируя драку с участием армян в Караганде.

В воскресенье, 6 января, массовые демонстрации прошли в казахстанском городе Караганде. Их причиной стала потасовка и поножовщина с участием армян, которая произошла в ночь на 1 января у карагандинского ресторана «Древний Рим». Вследствие инцидента один человек погиб, трое получили ранения. Демонстранты скандировали «Сжигать армян!» и требовали объективного расследования. Задержаны трое участников поножовщины – Сохак и Торгом Малхасяны, Каир Надирбеков. Нарек Гурурян объявлен в розыск.

Марукян написал также, что «по последним данным, начато начато расследование по подозрению в разжигании национальной и религиозной розни».

«Исходя из сложившейся ситуации, призываем внешнеполитическое ведомство Армении незамедлительно — завтра утром (данная запись Эдмона Марукяна была опубликована накануне, 6 января — Прим. ред.) — пригласить Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в РА в МИД и потребовать от него разъяснений касательно продолжающихся развитий в казахстанском городе Караганда и удостовериться, что официальная Астана делает все для защиты прав, безопасности и собственности наших соотечественников и предотвращения угрожающих им опасностей», — написал он.

Minval.az