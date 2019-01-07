B этом году ЗАО «Бакинский метрополитен» получит из государственного бюджета в виде прямых дотаций 45 млн. манат. Это соответствует объему помощи от государства для покрытия финансовых убытков за предыдущие два года, несмотря на то, что с августа 2018 года государство повысило тариф за проезд в метро на 50%, пишет «Туран».

Ни в правительстве, ни в ЗАО «Бакинский метрополитен» не комментируют причины сохранения объема правительственной дотации на старом уровне.

Пока метрополитен не сообщает о доходах за 2018 год. Пассажиропоток вырос за год примерно на 1,1%. B 2017 году от пассажирских перевозок в подземке было выручено 44,3 млн. манат. Примечательно, что в 2017 году в государственном бюджете предусматривалось оказание финансовой помощи метрополитену на уровне 30 млн. манат. Однако Кабинет министров своим распоряжением предоставил ЗАО «Бакинский метрополитен» еще 15 млн. манат дотации.

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