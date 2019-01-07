В Азербайджане не зафиксировано ни одного случая заболевания «свиным гриппом», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Азербайджане в течение сезона не зафиксировано случаев заболевания «свиным гриппом». В лаборатории Республиканской противочумной станции для проведения анализа из различных лечебных учреждений поступили образцы, взятые у 867 больных с признаками острых респираторных заболевания. Свиной грипп у этих больных не обнаружен», — говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что сезонный уровень заболевания гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями не превысил средние показатели последних лет.

«Тем не менее, сохраняющаяся в приграничных государствах напряженная эпидемиологическая ситуация, содержащая реальную угрозу для нашей страны, требует реализации профилактических, лечебных и эпидемиологических мероприятий», — подчеркивает пресс-служба ведомства, отмечая, что в связи с создавшимся положением на местах усилен контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм и дезинфекционного режима.

«Предприняты необходимые меры по госпитализации больных с тяжелыми формами грипповых заболеваний, в связи с возможными фактами заболевания свиным гриппом в соответствующих клиниках выделены специальные палаты, обеспеченные необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием и инвентарем. На погранично-пропускных пунктах (ППП) установлены термоиндикаторы для выявления больных», — подчеркивает Минздрав.

Minval.az