Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии без определенных гарантий с турецкой стороны. Об этом сообщает NBC News.

Речь идет о том, чтобы Турция не нападала на сирийских курдов, которые, по словам Болтона, были критическими союзниками США в борьбе с «Исламским государством».

«График или сроки вывода сил [из Сирии] назначат в результате выполнения условий и установления обстоятельств, которые мы хотели бы видеть. И как только это будет сделано, тогда поговорим о сроках», — сказал Болтон.

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