До замужества в племени дасанеч доживают не все девушки. Чтобы избавиться от обидных прозвищ «дикое животное» или «мужчина» и получить разрешение на брак, двенадцатилетнему ребенку приходится пройти жестокий ритуал обрезания. После процедуры девочку отпаивают кислым молоком и награждают бисерным ожерельем, сплетенным матерью. Только тогда девушку считают взрослой. Узнать прошедших ритуал можно по кожаным юбкам. До обрезания носить ее девушка не имеет права, пишет «Вокруг света».

Дасанеч

Это самое южное из племен долины реки Омо, оно обитает на берегах озера Туркана. Самоназвание означает «люди дельты». Численность — около 50 тысяч. Дасанеч ведут оседлый образ жизни, занимаются преимущественно скотоводством и земледелием. Потерять скот — значит не только обеднеть, но и лишиться статуса. Основным способом выжить для человека без скота становится опасная рыбалка на крокодилов.

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