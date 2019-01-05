Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины, сообщает Укринформ.

Церемония подписания Томоса прошла в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

В ней приняли участие президент Украины Петр Порошенко с супругой, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. На церемонии присутствовали представители Вселенского патриархата и члены украинской делегации, в составе которой Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, вице-премьер Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, третий президент Украины Виктор Ющенко и другие.

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко впервые заявил об официальном прошении к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября. Российская православная церковь и руководители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и сопротивлялись процессу. Впрочем, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля — митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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